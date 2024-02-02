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КНДР в четвертый раз в этом году запустила крылатые ракеты

CentralAsia (CA) -  Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет у западного побережья, пишет южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи. Это четвертое испытание ракет КНДР в 2024 году.

По данным агентства, южнокорейские военные зафиксировали запуск около 11:00 по местному времени. Количество выпущенных ракет неизвестно.

29 января Северная Корея заявила, что впервые провела испытательный пуск неуказанного количества крылатых ракет Pulhwasal-3-31. Южнокорейские военные сообщали о пуске КНДР крылатых ракет с восточного побережья накануне, 28 января. О втором и третьем запусках крылатых ракет КНДР южнокорейские военные сообщали 30 и 31 января.

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