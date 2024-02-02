В Таджикистане внедрили 10-балльную систему оценки в 140 школах

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 10-балльная система оценки экспериментально внедрена примерно в 140 школах. Об этом журналистам сообщили на пресс-конференции Министерства образования и науки РТ.

Было отмечено, что в случае положительных результатов данная система будет внедрена во всех школах страны.

Комментируя вопрос «Азия-Плюс» о том, учитывало ли министерство образования и науки сложность учащихся при реформе перехода к 10-балльной системе оценки, особенно во время поступления в университеты стран СНГ, где по-прежнему используются 5-бальные оценки, министр образования Рахим Саидзода отметил:

«С 2015 года в учреждениях высшего профессионального образования на основе кредитной системы уже введено 100-балльное оценивание. То есть, те, кто преподают, и те, кто уже заканчивают обучение и уезжают за границу, знают об этих изменениях. Я думаю, что в будущем они не столкнутся с какими-либо проблемами».

Заместитель министра образования Зиёдулло Абдуллозода подчеркнул, что процесс реформирования системы образования в стране является приоритетным требованием современности.

«Как полноправный член международного сообщества, Таджикистан должен адаптировать свою образовательную среду к единой глобальной среде международного образования», - сказал он.

По словам заместителя министра, 5-балльная система оценивания ограничивает возможности оценки, диагностики и мотивации учащихся, что не соответствует современным требованиям образования.

«В связи с этим, и проводим пилотные испытания в 140 образовательных учреждениях, а рабочие группы тщательно изучат и проанализируют все стороны этого вопроса. После завершения испытательного срока выдвинутой реформы и с учетом результатов тестирования, предложений и запросов сторон, министерство образования планирует разработать Положение этой системы оценивания и навыков учащихся в школах», - сообщил он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения