К 2050 году заболеваемость раком в мире вырастет на 77%, - ВОЗ

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CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что заболеваемость раком к 2050 году вырастет до 35 млн новых случаев, что на 77% больше, чем было зарегистрировано в 2022 году (20 млн случаев). Отчёт о положении дел в онкологической сфере опубликовало Международное агентство по изучению рака (МАИР) ВОЗ.

«Общая тенденция на увеличение числа раковых заболеваний будет неравномерно ощущаться в странах с разным уровнем индекса человеческого развития. Те, у кого меньше всего ресурсов для борьбы с раком, будут нести основную тяжесть глобального бремени», – прокомментировал руководитель отдела ВОЗ по эпидемиологическому надзору за раком Фредди Брэй.

В 2022 году было зарегистрировано около 20 млн новых случаев заболевания раком и 9,7 млн вызванных им смертей. Число людей, оставшихся в живых в течение пяти лет после постановки диагноза, оценивается в 53,5 млн человек. По данным исследователей, раком в течение своей жизни заболевает примерно каждый пятый человек. Примерно каждый девятый мужчина и каждая двенадцатая женщина умирают от этого заболевания.

Глобальное исследование ВОЗ показывает, что только 39% стран-участниц покрывают расходы на базовые процедуры лечения рака в рамках предоставления своим гражданам основных медицинских услуг. И только 28% стран – участниц ВОЗ покрывают уход за людьми, которым требуется паллиативная помощь, нацеленная на уменьшение страданий больного.

Около двух третей новых случаев и смертей во всём мире в 2022 году пришлись на 10 типов рака.

Рак лёгких был наиболее распространённым во всём мире: 2,5 млн новых случаев (12,4% от общего числа). Второе место занял рак молочной железы (2,3 млн случаев, 11,6%), за ним следуют колоректальный рак (1,9 млн случаев, 9,6%), рак предстательной железы (1,5 млн случаев, 7,3%) и рак желудка (970 000 случаев, 4,9%).

По мнению экспертов, широкая распространённость рака лёгких во многом связана с продолжающимся массовым потреблением табачной продукции в Азии.

В десятку наиболее часто встречающихся видов вошёл также рак шейки матки. На его долю пришлось 661 044 новых случая в 2022 году и 348 186 смертей.