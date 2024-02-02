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В России предлагают увеличить призывной возраст до 50 лет для получивших российское гражданство
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Госдуму внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших российское гражданство, следует из думской базы проектов.

Авторы документа — депутаты Алексей Журавлев (ЛДПР), Александр Бородай («Единая Россия») и Михаил Шеремет («Единая Россия»). Поправки предлагается внести в часть 1 статьи 22 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».

В настоящее время, «как показывает практика», уроженцы иностранных государств, ставшие гражданами России, уклоняются от постановки на воинский учет или «намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста» (сейчас — 30 лет) и только после этого получают российский паспорт, говорится в пояснительной записке.

Авторы упомянули полицейский рейд, проведенный в августе 2023 года в Санкт-Петербурге. Тогда в военкоматы для постановки на воинский учет доставили около 100 выходцев из других стран, получивших российские паспорта. Согласно статистике МВД за январь—октябрь прошлого года, которую приводят парламентарии, гражданами России стали более 318 тыс. иностранцев — в основном выходцы из Таджикистана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана.

Согласно российскому законодательству иностранец, получивший гражданство России, должен в течение двух недель с момента регистрации по месту жительства встать на воинский учет. Без военного билета такие граждане не могут легально работать в России.

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