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В результате взрыва газа в столице Кении погибли три человека и пострадал 271

CentralAsia (CA) -  В столице Кении Найроби взорвался грузовик с газом, в результате чего начался пожар на складе компании Oriental Godown, продающей одежду и текстиль, а также в нескольких жилых домах.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на данные кенийского Красного Креста, ЧП привело к гибели трех человек, число пострадавших достигло 271.

Ожидается, что количество погибших будет увеличиваться, передает AP слова начальника полиции столичного района Эмбакаси Уэсли Кимето. Агентство уточняет, что пожар в результате взрыва начался 1 февраля около 23:30 по местному времени. Сообщается, что помимо склада, жилых домов и грузовика пострадали еще несколько автомобилей, предприятий и магазинов.

Агентство передает, что при взрыве из грузовика вылетел газовый баллон, который пробил крышу четырехэтажного жилого дома в 200 м от автомобиля. На сгоревшем складе не осталось ничего, кроме остовов нескольких грузовиков, отмечает AP.

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