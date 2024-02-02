В Душанбе в прошлом году пыльные бури наблюдались в течение 93 дней

Пыльный Душанбе

CentralAsia (TJ) - В Душанбе в прошлом году в течение 93 дней наблюдалась пыльная буря, сообщил на пресс-конференции начальник управления мониторинга окружающей среды Гидрометцентра РТ Сангин Самиев, передает «Азия Плюс».

Он напомнил, что с 2016 года в столице республике ежесуточно осуществляется автоматизированный мониторинг качества воздуха.

«Согласно предоставленным данным, основной источник загрязнения воздуха в Душанбе - это пыльные бури. Этот вывод поддержан как специалистами РТ, так и международными специалистами», - сказал он.

Ссылаясь на данные специалистов Всемирного банка, Самиев сообщил, что в Душанбе 33% загрязнения воздуха приходится на пыльные бури. От транспорта загрязнения исходит на 7% и 31% от населения.

В 2023 году Гидромедцентр предоставил 14 прогнозов по пыльным бурям в стране.

Для противодействия этим явлениям, по его мнению, в республике предпринимаются достаточные меры, среди которых - озеленение городов, ремонт дорог, внедрение электротранспорта.

Между тем, глава Комитета по охране окружающей среды Баходур Шерализода напомнил журналистам, что в 2022 году в столице было установлено пять новых автоматизированных станций, измеряющих основной показатель PM2,5.

PM2.5 - это показатель содержания в атмосфере мелких твердых частиц (пыль и прочее) с размером менее 2.5 микрон (0.0025 мм). Сюда относятся уличная пыль, выбросы от горячекатаных двигателей, продукты горения, такие как сажа от старых дизельных автомобилей, частицы сигаретного дыма и другие аналогичные проблемы.

Также он подчеркнул, что данные отдельной станции мониторинга недостаточны для полноценной оценки обстановки.

По его мнению, каждая станция мониторинга предоставляет конкретные данные, связанные с её местоположением. В случае установки станции в зоне загрязнения, её показатели, естественно, будут выше.

«В настоящее время мы работаем над разработкой виджета, который будет анализировать общие данные со всех точек, чтобы предоставить среднее объективное значение», - отметил глава Комитета по охране окружающей среды.

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