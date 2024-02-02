В выходные в Казахстане сохранятся осадки

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 3-5 февраля под влиянием атлантического циклона, центр которого расположился на севере Скандинавии, будет облачно и местами осадки, метели, порывистый ветер и гололедные явления.

Лишь в южных регионах под влиянием антициклона сохраняется погода преимущественно без осадков.

А атлантический циклон также станет причиной постепенного повышения температуры воздуха практически на всей территории республики.

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