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В выходные в Казахстане сохранятся осадки

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана 3-5 февраля под влиянием атлантического циклона, центр которого расположился на севере Скандинавии, будет облачно и местами осадки, метели, порывистый ветер и гололедные явления.

Лишь в южных регионах под влиянием антициклона сохраняется погода преимущественно без осадков.

А атлантический циклон также станет причиной постепенного повышения температуры воздуха практически на всей территории республики.

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