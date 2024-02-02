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К Земле летит астероид размером с небоскрёб
На этом изображении показан одиночный 180-секундный снимок астероида, который приближается к Земле и пройдет в пределах 2,7 млн км от планеты
На этом изображении показан одиночный 180-секундный снимок астероида, который приближается к Земле и пройдет в пределах 2,7 млн км от планеты

CentralAsia (CA) -  2 февраля астероид размером с небоскрёб пролетит в пределах 2,7 млн км от Земли, сообщает The Guardian.

«Не волнуйтесь: шансов на то, что он врежется в нас, нет, поскольку он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии, в семь раз превышающем расстояние от Земли до Луны», – сообщает NASA.

По оценкам Центра изучения околоземных объектов NASA, размер астероида в диаметре может составлять до 480 метров. Это означает, что по размерам астероид может сравниться с нью-йоркским Эмпайр-стейт-билдинг (102-этажный небоскрёб). Астероид был обнаружен в 2008 году и получил обозначение 2008 OS7. Он снова пролетит мимо нас только в 2032 году, но уже на расстоянии 72 млн км.

Кроме того, в этот же день над Землей пролетят три других астероида гораздо меньшего размера, а 3 февраля – ещё два. 4 февраля на расстоянии 7 млн км от нас пролетит ещё один астероид размером примерно в два раза меньше 2008 0S7.

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