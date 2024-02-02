В Таджикистане переименуют 600 географических объектов

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане в ближайшее время будут переименованы 600 населенных пунктов и других географических объектов, сообщили на пресс-конференции Комитета по местному развитию при президенте РТ, передает «Азия Плюс».

В настоящее время на стадии рассмотрения находятся 7 постановлений правительства по переименованиям.

Согласно этим документам, переименованию подлежат ряд географических объектов в 25 районах Хатлонской и в 4 районах Согдийской области, а также несколько населённых пунктов в Файзабаде, Варзобе и районе Рудаки.

«Их названия не отвечают современным требованиям», - подчеркнул на пресс-конференции председатель комитета Шарифджон Джумазода.

По его словам, специальная рабочая группа, прежде, чем предложить новые названия для утверждения, принимает во внимание мнение населения. По словам одного из специалистов комитета, именно недовольство населения, иногда оспаривающего решение о переименовании, становится причиной задержки для принятия решений.

Шарифджон Джумазода отметил также, что почти все инициативы о переименовании населенных пунктов и других географических объектов исходят от самого населения.

Было отмечено, что в настоящее время идет согласование новых названий географических объектов с Комитетом по языку и терминологии, Минюстом, другими ответственными за переименование ведомствами. После этого все документы будут направлены в правительство и парламент для утверждения.

В прошлом году было правительство Таджикистана утвердило переименование около 3,5 тыс. географических объектов на территории страны. Среди них - крупнейший на Памире ледник Федченко, который принял новое название - Ванджях.

По словам председателя комитета, переименование географических объектов – процесс постоянный и будет еще продолжаться.

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