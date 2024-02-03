«Troupe Amaraa» завоевала серебряный приз на цирковом фестивале в Монте-Карло. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - На 46-м ежегодном Международном цирковом фестивале Монте-Карло, проходившем в Монте-Карло, Монако, монгольская цирковая труппа «Troupe Amaraa» под руководством Амартувшина Тогтбаатара успешно приняла участие в этом фестивале и завоевала серебряный приз за акробатический номер Hun Empire («Империя гуннов»).

Международный цирковой фестиваль Монте-Карло проводится с 1974 года. Также участники из Монголии впервые завоевали серебряный приз за выступление акробатов в 1986 году. В частности, монгольские акробаты-сестры Эрдэнэтуяа и Оюунчимэг показали великолепное выступление и получили это достижение.

«Troupe Amaraa» получила первый за 38 лет серебряный приз за акробатическое представление на Цирковом фестивале в Монте-Карло. Объединенный комитет организаций циркового искусства Монголии подчеркнул, что Монголия завоевала два серебряных трофея на этом престижном конкурсе, который занимает первое место в мире. Труппа также выиграла серебряный трофей на 19-м Китайском международном цирковом фестивале Уцяо в конце прошлого года со своим номером Hun Empire.

источник: middleasiannews.com

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