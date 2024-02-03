Монголия и Россия обсудят беспошлинный ввоз в РФ более 400 видов товаров, — Хурэлбаатар

CentralAsia (MNG) - Министр экономического развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд подчеркнул, что речь идет о мясе, мясопродуктах, коже, а также кашемире и одежде из него.

Монголия и Россия ведут переговоры о ввозе в РФ без пошлин более 400 видов монгольских товаров. Об этом сообщил вице-премьер по экономике, министр экономического развития страны Хурэлбаатар Чимэд на форуме по региональному развитию, — передает Ikon.

«Наше министерство экономического развития ведет переговоры по соглашению с Российской Федерацией. Обсуждается беспошлинный ввоз более 400 видов продукции. Это мясо и мясопродукты, кожа и кожаные изделия, а также кашемир и одежда из него», — сказал министр. «Наша страна покупает у России электроэнергию, нефть, взрывчатку, удобрения и продукты питания. Если посмотреть торговые показатели, то 97 процентов принадлежит России, а нашей стране – всего 3. Так, из-за потери торговли с Россией, было заключено соглашение об экспорте монгольской продукции».

Он выступил на экономическом форуме с докладом о развитии и приоритетах пяти западных аймаков (регионов), которые граничат с РФ и КНР. Западные аймаки занимают четвертое место из шести по объему ВВП в Монголии. Зарплата в них ниже, а уровень бедности выше, чем в среднем по стране.

«У аймаков западного региона есть три основных рынка сбыта - Улан-Батор, Россия и Китай. Кроме того, мясо из западных провинций закупают арабские страны. Западные аймаки связаны со столицей страны автомобильным транспортом. Поэтому мы должны построить дороги к двум другим рынкам. Экономика запада Монголии будет расти за счет соединения трех основных рынков автомобильным транспортом», — отметил Хурэлбаатар.

источник: middleasiannews.com

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