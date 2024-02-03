Китайская сторона предложила создать КПП для поставок нефти в Монголию, — Дэлгэрсайхан

CentralAsia (MNG) - Во дворце правительства открылся «Монгольский экономический форум – Региональное развитие».

Депутат парламента и министр по борьбе с дорожными заторами Монголии Дэлгэрсайхан Борхуу открыл отраслевое заседание по развитию гобийских аймаков докладом на тему «Развитие и приоритеты Гобийского округа».

«По инициативе премьер-министра, Монголия была разделена на шесть регионов, и даны указания разработать повестку дня и определить будущие цели в этих рамках.

Весь мир переживает очень сложную ситуацию. В частности, военные действия северного соседа России имеют тенденцию к дальнейшему расширению, существует риск дефицита нефтепродуктов в нашей стране. Поэтому ускорение строительства строящегося нефтеперерабатывающего завода в Сайншанде стало важнейшим вопросом для гобийских аймаков.

Китайская сторона предложила создать специальный пункт пропуска для поставок нефти. Поэтому мы обсуждаем вопрос импорта нефтепродуктов из КНР через порты Гашуунсухайт и Ханги, а не только через порт Замын-Ууд.

Во-вторых, разрешения на ввоз взрывчатки выдавались через КПП с меньшим пассажиропотоком. Взрывчатка – это самое главное для деятельности горнодобывающей отрасли. Сейчас взрывчатка, импортируемая горнодобывающими компаниями, идет через Россию. Соответственно растет ее цена. Поэтому поставки взрывчатки напрямую из Китая являются экономически выгодным решением.

Премьер-министр отметил, что ситуация у двух наших соседей настолько нестабильна, что мы вынуждены полагаться на себя. Еще одна проблема, с которой сталкивается мир, — это нехватка рабочей силы. Не только в нашей стране, но и в Японии и Южной Корее наблюдается нехватка кадров. Поэтому будет тенденция к увеличению численности иностранных рабочих к 2030 году.

Поэтому и нашей стране также необходимо восполнять дефицит рабочей силы. Особое внимание будет уделяться расширению прав и возможностей местного населения путем их вовлечения в проекты.

Основная проблема в Гоби – обеспечение питьевой водой. Для принятия мер в этой сфере правительство реализует проект «Река Хэрлэн». Благодаря ему можно будет определить расход речной воды в Гоби», – сказал министр.

Министр добавил, что китайская сторона также предложила сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики и выразила желание построить такие станции от сомонов Алтанбулаг аймака Дорноговь до Ханбогд аймака Өмнөговь.

источник: middleasiannews.com

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