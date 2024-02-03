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Более 800 западных чиновников подписали заявление на критику политики Газы

CentralAsia (CA) -  Более 800 действующих государственных служащих США, Великобритании и стран ЕС подписали коллективное заявление, предупреждающее, что политика их собственных правительств в войне между Израилем и Газой может быть приравнена к «серьезным нарушениям международного права».

Как сообщает CNN, в заявлении, официальные лица пишут, что существует «правдоподобный риск того, что политика наших правительств способствует серьёзным нарушениям международного гуманитарного права, военным преступлениям и даже этническим чисткам или геноциду».

Они обвиняют свои правительства в неспособности требовать от Израиля тех же стандартов, которые они применяют к другим странам, и в ослаблении их собственных «моральных позиций» в мире.

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