Мужчина умер съев рыбу, которую ему подарили

// Dana Tentis

CentralAsia (CA) - Бразилец по имени Маньо Серхио Гомес умер после того, как съел ядовитую рыбу-фугу.

Как сообщает New York Post, рыбу подарил ему друг. Они вместе разделали иглобрюха и съели. После этого мужчины почувствовали онемение во рту, а спустя несколько минут их состояние резко ухудшилось до такой степени, что им потребовалась срочная госпитализация.

В больнице у Маньо на восемь минут остановилось сердце. Медики подключили бразильца к системе, но яд нанес фатальные разрушения мозгу и он скончался.

Приятель Манье, подаривший ему рыбу-фугу, чудом выжил, однако и для него поедание опасного деликатеса не прошло бесследно – он до сих пор плохо ходит.

Токсин, используемый иглобрюхом для отпугивания хищников, более чем в 1000 раз смертоноснее цианида. Противоядия от него не существует. При попадании в организм яд блокирует каналы между телом и мозгом, поражая нервную систему. Как следствие, возникает паралич, отказывают легкие и сердце, что ведет к летальному исходу.

Рыба-фугу является деликатесом, особенно ее любят в Японии. Гурманы, употребляющие ее в пищу, отмечают, что вкус иглобрюха несравним ни с чем. В этой стране опасное блюдо готовят специально обученные повара, чтобы исключить риски летальных исходов. Считается, что у правильно приготовленной рыбы есть наркотический эффект. Повара оставляют в ней ровно то количество яда, которое позволит ощутить эйфорию и легкое онемение во рту, но не нанесет вреда организму.

Ежегодно от яда рыбы-фугу в мире погибают 10-20 человек – это люди, решившие приготовить деликатес самостоятельно дома.