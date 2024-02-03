Ташкентская ТЭС заплатит 1 млрд сумов за загрязнение атмосферы

CentralAsia (UZ) - Минэкологии Узбекистана назвало Ташкентскую ТЭС ответственной за смог в столице сраны. Выяснилось, что помимо газа там используют также мазут.

По информации Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, 23-31 января проверили работу «Ташкентской ТЭС». В ходе проверки основным топливом на предприятии считался газ, но в качестве дополнительного топлива использовался мазут. Из-за этого дым и продукты сгорания мазута загрязняют воздух Ташкента.

ТЭС выплатит компенсацию в размере 1 млрд 23 млн сумов (759 миллионов за загрязнение окружающей среды, 264 миллиона за загрязнение почвы нефтепродуктами).

Кроме того, ТЭС были даны предписания из 16 пунктов по устранению выявленных недостатков. В настоящий момент собранные документы направляются суд для принятия соответствующих мер в отношении должностных лиц ТЭС, совершивших правонарушение», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Для сведения, в министерстве сообщали, что в 2018 году на Ташкентской ТЭС было потреблено 118,9 тыс. тонн мазута, а в 2023 году этот показатель превысил 270 тыс. тонн (увеличение в 2,3 раза).