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На юге сектора Газа из-за обстрела больницы погибли три человека
// Muthana El Najjar

CentralAsia (CA) -  Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило на своем сайте о том, что в результате обстрела израильской армией здания организации и больницы «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе и на юге сектора Газа 2 февраля погибли три мирных жителя.

Также 6 человек были ранены. Красный Полумесяц подтвердил гибель своей сотрудницы.

Ранее организация сообщала о том, что израильские снайперы открыли огонь в направлении ее здания в Хан-Юнисе, в результате есть погибшие и раненые, в том числе по меньшей мере одна сотрудница Палестинского общества Красного Полумесяца.

В результате обстрела погибла директор департамента молодежи и волонтерства Хедая Хамад, ранения получили шесть человек. Осада больницы «Аль-Амаль» и штаба организации продолжается двенадцатый день.

Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тыс.более 66 тыс. человек получили ранения.

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