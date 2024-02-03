Некоторые регионы Казахстана через пару месяцев могут уйти под воду

CentralAsia (KZ) - Из-за частых снегопадов некоторые регионы через пару месяцев могут уйти под воду. Об этом пишет Orda.kz со ссылкой на «Казгидромет».

В Северо-Казахстанской области зимой выпало рекордное количество снега в среднем выпало 53,6 мм осадков при норме 21,4 мм. В январе — 43 мм при норме 17 мм.

СКО объявили зоной повышенной паводковой опасности. А это значит, что весной населённые пункты, примерно 87 могут уйти под воду полностью или частично.

Многие фермеры готовятся к тому, что посевная компания в этом году будет позже, чем обычно. Примерно в конце мая.При этом сколько бы воды ни было весной и в начале лета, на весь вегетативный период её всё равно не хватит.

В зоне паводков может оказаться не только Северно-Казахстанская область, но и другие регионы.

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