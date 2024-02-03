Средняя зарплата в Узбекистане за 2023 год составила 367$

CentralAsia (UZ) - За 2023 год среднемесячная заработная плата в Узбекистане составила 4 млн 551 тыс.(367$) доллларов. США.

Как сообщает агентство статистики Узбекистана, наивысший показатель заработной платы зафиксирован у работников финансовой и страховой сферы, которые получают в среднем 13,3 млн сумов в месяц. В сфере образования и здравоохранения наблюдается самый низкий уровень.

Самая высокая заработная плата в разрезе отраслей на конец 2023 года:

• в финансовой и страховой деятельности – 13,3 млн сумов;

• в сфере информации и связи – 10,6 млн сумов;

• в сфере перевозок и хранения – 6,9 млн сумов;

• в промышленности – 5,6 млн сумов;

• в строительной сфере – 5,2 млн сумов;

• в сфере торговли – 4,9 млн сумов;

• в сфере услуг по проживанию и питанию – 3,9 млн сумов;

• в сфере искусства, развлечений и отдыха – 3,7 млн. сумов;

• в сфере образования – 3,1 млн сумов;

• в сфере здравоохранения и социальных услуг – 3 млн сумов.