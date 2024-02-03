США нанесли удары по иранским объектам в Иране и Сирии

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CentralAsia (CA) - США нанесли первые удары по объектам Ирана в Ираке и Сирии в ответ на удар дрона по базе в Иордании. Об этом сообщает Reuters.

Американская авиация начала наносить удары по объектам проиранских формирований в ответ на удар беспилотника 28 января, унесший жизни трех американских военных.

В атаке участвовали несколько самолетов, включая бомбардировщики, вылетевший на миссию из США. Ударам подверглись более чем 85 целей, по ним выпустили свыше 125 высокоточных боеприпасов. Обстрелу подверглись командные центры, разведцентры, ракетные установки, склады дронов, а также логистические объекты.

В заявлении американских военных говорится, что удары поразили такие цели, как центры управления и контроля, объекты хранения ракет, ракет и дронов, а также объекты логистики и цепочки поставок боеприпасов.