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В Индии освободили голубя, подозреваемого в шпионаже

CentralAsia (CA) -  Индийская полиция освободила подозреваемого китайского голубя-шпиона после восьми месяцев задержания, сообщает Apnews.

Испытания голубя начались в мае, когда его поймали возле порта в Мумбаи с двумя кольцами, привязанными к его ногам, на которых были иероглифы, похожие на китайские.

Полиция заподозрила, что животное было причастно к шпионажу, и задержала его, а затем отправила в больницу для животных имени Бай Сакарбай Диншоу в Мумбаи.

Выяснилось, что голубь был гоночной птицей открытой воды из Тайваня, которая сбежала и направилась в Индию. С разрешения полиции птицу передали Бомбейскому обществу по предотвращению жестокого обращения с животными, врачи которого освободили ее 31 января.

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