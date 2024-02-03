В Индии освободили голубя, подозреваемого в шпионаже
- Азия и мир, общество
- 13:24, 03 февраля 2024
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- Обновлено: 13:42, 03 февраля 2024
CentralAsia (CA) - Индийская полиция освободила подозреваемого китайского голубя-шпиона после восьми месяцев задержания, сообщает Apnews.
Испытания голубя начались в мае, когда его поймали возле порта в Мумбаи с двумя кольцами, привязанными к его ногам, на которых были иероглифы, похожие на китайские.
Полиция заподозрила, что животное было причастно к шпионажу, и задержала его, а затем отправила в больницу для животных имени Бай Сакарбай Диншоу в Мумбаи.
Выяснилось, что голубь был гоночной птицей открытой воды из Тайваня, которая сбежала и направилась в Индию. С разрешения полиции птицу передали Бомбейскому обществу по предотвращению жестокого обращения с животными, врачи которого освободили ее 31 января.
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