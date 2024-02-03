В Индии освободили голубя, подозреваемого в шпионаже

CentralAsia (CA) - Индийская полиция освободила подозреваемого китайского голубя-шпиона после восьми месяцев задержания, сообщает Apnews.

Испытания голубя начались в мае, когда его поймали возле порта в Мумбаи с двумя кольцами, привязанными к его ногам, на которых были иероглифы, похожие на китайские.

Полиция заподозрила, что животное было причастно к шпионажу, и задержала его, а затем отправила в больницу для животных имени Бай Сакарбай Диншоу в Мумбаи.

Выяснилось, что голубь был гоночной птицей открытой воды из Тайваня, которая сбежала и направилась в Индию. С разрешения полиции птицу передали Бомбейскому обществу по предотвращению жестокого обращения с животными, врачи которого освободили ее 31 января.