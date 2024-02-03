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Стрельба в церкви в Стамбуле: 25 подозреваемых арестованы

CentralAsia (CA) -  В связи с нападением на церковь в Стамбуле арестованы 25 подозреваемых. Об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

Ранее было начато расследование со стороны прокуратуры Стамбула.

«В связи с убийством нашего гражданина по имени Тунджер Джахан во время службы в церкви Святой Марии в районе Сарыер было принято решение арестовать 25 подозреваемых. На них выдан ордер на арест по обвинению в членстве в террористической группировке и умышленном убийстве. Еще 9 подозреваемых отпущены на свободу под судебный контроль», – написал Тунч.

Всего в рамках расследования были задержаны 60 человек, 26 из них переданы департаменту миграции для последующей депортации. Предварительное слушание по делу 34 задержанных состоялось 1 февраля.

Прокуратура требовала арестовать задержанных по обвинению в участии в террористической группировке и умышленном убийстве. В итоге 25 подозреваемых были арестованы, а 9 отпущены под подписку.

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