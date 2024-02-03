В Узбекистане пенсии и пособия повышены до уровня черты бедности

CentralAsia (UZ) - С 1 февраля в Узбекистане на 2,1% повысились минимальные размеры пенсии и приравняли к черте бедности. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда при Министерстве экономики и финансов Узбекистана.

Минимальный размер пенсии по возрасту при неполном стаже работы с учётом доплаты увеличился с 608 тыс. до 621 тыс. сумов в месяц (+2,1%).

Минимальный размер пособия на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пособия по случаю потери кормильца увеличился с 608 тыс. до 621 тыс. сумов с выплатой пенсии каждому следующему нетрудоспособному члену семьи в соответствии с действующим порядком.

Ранее уже повышали зарплаты, пенсии и пособия. Однако 22 января минимальные потребительские расходы (МПР), которые используются для определения черты бедности в стране, были повышены на 9,3% — с 568 тыс. до 621 тыс. сумов в месяц. Этот показатель оказался выше размера пенсий и пособий в связи с этим пенсии и пособия повышены до уровня черты бедности.