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США не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке, - Байден

CentralAsia (CA) -  Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден сделал заявление на сайте Белого Дома.

«По моему указанию вооруженные силы США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, которые КСИР и связанные с ним ополченцы используют для атак на силы США.

Наш ответ начался сегодня. Он продолжится в такое время и в таком месте, которое мы выберем сами. Соединенные Штаты не ищут конфликта на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире. Но все, кто желает нам навредить, пусть знают: если вы причините вред американцу, мы ответим», - заключил он.

В Иордании 28 января трое американских солдат были убиты дроном, запущенным группировками боевиков, поддерживаемыми иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

В ответ на удар дрона 2 февраля США нанесли первые удары по проиранским объектам в Ираке и Сирии.

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