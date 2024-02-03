ФСБ назвала страны-лидеров по въезду в Россию в 2023 году. Таблица

CentralAsia (CA) - Туристический поток в Россию по итогам 2023 года вырос в 3,5 раза, сообщает РБК со ссылкой на статистику погранслужбы ФСБ.

В январе—декабре 2023 года количество поездок иностранных граждан в Россию выросло на 18,6% по сравнению с тем же периодом 2022 года, следует из опубликованной статистики погранслужбы Федеральной службы безопасности, которую проанализировал РБК. За прошлый год иностранцы пересекли российскую границу 15,4 млн раз, за 2022 год количество въездов составляло около 13 млн.

Из каких стран выезжали иностранные граждане в Россию 2023 году:



Количество пересечений границ в одном направлении со всеми целями поездок.

Страны в 2022 году в 2023 году Поток вырос (%) 1 Казахстан 2,5 млн 3,16 млн 26,7% 2 Узбекистан 2,05 млн 3,11 млн 51,8% 3 Таджикистан 1,58 млн 2,15 млн 36,1% 4 Кыргызстан 870 тыс. 1,14 млн 31,6% 5 Китай 130 тыс. 790 тыс. 508,9% 6 Абхазия 660 тыс. 760 тыс. 15,3% 7 Армения 490 тыс. 620 тыс. 25,4% 8 Азербайджан 330 тыс. 480 тыс. 45,4% 9 Беларусь 290 тыс. 410 тыс. 43,3% 10 Монголия 170 тыс. 310 тыс. 79,2%

Лидерами по въезду стали граждане Казахстана — количество поездок оттуда выросло год к году на 26,7% — до 2,4 млн раз. Заметно в годовом выражении вырос поток из Узбекистана (+52%) и Таджикистана (+36%). Из стран дальнего зарубежья в десятку вошли Китай и Монголия. Из Монголии количество въездов выросло на 79% — до 311,4 тыс. Граждане Китая в 2023 году приезжали в Россию в шесть раз больше, чем в 2022 году, число поездок из этой страны составило 794,3 тыс. (130,4 тыс. год назад).

Поездки из Китая в Россию начали постепенно восстанавливаться после отмены коронавирусных ограничений, запуска электронной визы для иностранных граждан, а также возобновления действия безвизового обмена для организованных туристов. Но пока поток из Китая еще далек от уровня рекордного 2019 года, когда китайцы совершили в Россию 2,2 млн поездок, учитывая все цели визита.

Как в Россию ездили из Европы:

Количество поездок граждан ЕС в Россию в январе—декабре 2023 года увеличилось на 30,8% относительно прошлого года — всего ФСБ зафиксировала 558,1 тыс. поездок против 426,4 тыс. годом ранее. Число поездок выросло как из соседних с Россией европейских стран — Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Польши, так и из тех стран, с которыми нет общей сухопутной границы, — Германии, Кипра, Италии и Испании. Больше всего визитов совершили граждане Эстонии и Германии — 115,8 и 101,6 тыс. поездок соответственно (годовой прирост составил 75,6% и 50,1%). Также заметно вырос поток из Польши (+57%), Латвии (+31%), Литвы (+25) и Италии (+24%).

Среди европейских стран, откуда заметнее всего за год сократилось количество поездок в Россию, оказались: Ирландия — 1,2 тыс. поездок (-51% к прошлому году), Хорватия — 3,1 тыс. поездок (-34%), Дания — 1,4 тыс. (-30%), Венгрия — 3,6 тыс. (-24%) и Румыния — 5,5 тыс. поездок (-16%).

Откуда приезжали туристы:

В январе—декабре 2023 года иностранцы посетили Россию с туристическими целями 670,7 тыс. раз — это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году (200 тыс.). Страной-лидером по количеству турпоездок граждан в Россию в 2023 году стал Китай. Всего за отчетный период ФСБ зафиксировала 199,8 тыс. поездок граждан Китая в Россию с туристическими целями, что в 237 раз больше, чем в прошлом году (842). Безвизовый режим для групп туристов между Россией и Китаем запустился в августе 2023 года, но тургруппы поехали только осенью. С этого момента до конца года по безвизовому каналу, по оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), приехали почти 48,3 тыс. туристов из Китая. На рост турпоездок из Китая мог повлиять и фактический запрет на групповые поездки китайцам в большинство стран Европы. В результате этого часть китайских туристов, предпочитающих поездки в составе групп, переориентировалась на Россию, объясняли в АТОР. В 2024 году безвизовый турпоток из Китая, по прогнозам ассоциации, продолжит расти.