США оказывают помощь Монголии во время дзуда — суровой зимы

// (AP Photo/Ng Han Guan)

CentralAsia (MNG) - Правительство Соединенных Штатов через Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило Монгольскому обществу Красного Креста 200 000 долларов США (приблизительно 680 миллионов тугриков) на защиту от Дзуда. Это финансирование будетиспользовано для оказания денежной помощи, предоставления фуража и топлива пострадавшим семьям пастухов в Монголии.

Дзуд этого года является одним из худших за последнее время: обильные снегопады и экстремальные температуры уже отразились на скотоводческих хозяйствах более чем половины страны. Посольство США сообщило, что около 217 000 человек подвергаются высокому риску потери скота и, как следствие, средств к существованию.

«Изменение климата способствует более частым и серьезным потрясениям во всем мире, из-за чего людям становится сложнее восстанавливаться после таких бедствий, как дзуд, и готовиться к следующему потрясению. Соединенные Штаты будут продолжать работать с правительством Монголии и международными партнерами над повышением устойчивости и поиском долгосрочных, экологически чистых решений для смягчения последствий этих проблем для монгольской экономики и экономического благосостояния монгольских граждан», — заявил посол США Ричард Буанган.

USAID круглый год работает над повышением устойчивости Монголии к дзуду и другим стихийным бедствиям. Эти программы по снижению риска стихийных бедствий включают обучение и поддержку Монгольского общества Красного Креста, обучение системе управления чрезвычайными ситуациями совместно с Национальным агентством по чрезвычайным ситуациям, а также наращивание потенциала для наблюдения за болезнями домашнего скота.

Правительство США через USAID помогает монгольским общинам стать более устойчивыми к стихийным бедствиям и лучше справляться с их последствиями. С 2010 года USAID выделил почти 8 миллионов долларов на поддержку программ по снижению риска стихийных бедствий в Монголии.

«Правительство США продолжает следить за ситуацией и работать с партнерами в Монголии, чтобы определить больше способов оказания помощи наиболее уязвимым сообществам», —заявили в посольстве США.

источник: middleasiannews.com

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