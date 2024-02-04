Нелегально вывезенные останки динозавров готовы к отправке в Монголию из США. ФОТО

CentralAsia (MNG) - В рамках государственной программы «Культурное наследие Монголии» поэтапно реализуется комплексная работа по возвращению культурного наследия из-за границы. Об этом сообщили в Министерстве культуры Монголии.

В результате сотрудничества между Правительством США, Посольством США, Министерством иностранных дел Монголии, Посольством Монголии в США и Министерством культуры было решено передать нашей стране 16 окаменелостей шести видов динозавров. В этом контексте Министерство культуры Монголии сообщило, что завершена погрузка окаменелостей, которые изменили взгляд на динозавров, и уже готова к отправке в Монголию.

В их числе окаменелости динозавра Alioramus, принадлежащего к семейству Tyrannosauridae. Исследователи подчеркнули, что это почти полностью сохранившаяся окаменелость этого вида, найденная только на территории Монголии. Поэтому имеет важную научную ценность и требует дальнейшего детального изучения.

В рамках сотрудничества между правительствами двух стран с 2012 года начались работы по возврату палеонтологических и историко-культурных ценностей Монголии, нелегально вывезенных в США. Первая партия останков динозавров была впервые возвращена в 2013 году. Окаменелости динозавров были возвращены в 2014, 2016 и 2019 годах.

В этой работе большую помощь оказали следующие организации и частные лица: Министерство иностранных дел Монголии, Посольство США в Монголии, Суды и прокуратура США, Таможенная и пограничная служба, Исполнительный директор Американского центра монгольских исследований, и г-жа др. Болорцэцэг Минжин, научный сотрудник Музея естественной истории в Нью-Йорке.

источник: middleasiannews.com

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