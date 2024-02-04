Умер президент Намибии Хаге Гейнгоб

CentralAsia (CA) - Президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб умер в возрасте 82 лет.

Обязанности главы государства на юге Африки исполняет вице-президент Нанголо Мбумба.

Гейнгоб умер в больнице Lady Pohamba, где проходил лечение. Рядом с ним были жена и дети. В январе сообщалось, что у него обнаружили рак.

Мбумба призвал граждан сохранять спокойствие. «Сохраняя память о семье президента и о вас, дорогие намибийцы... кабинет министров немедленно соберется, чтобы принять необходимые государственные меры»,— говорится в заявлении вице-президента.

Хаге Готфрид Гейнгоб родился 3 августа 1941 года в городе Очиваронго в Намибии. Возглавлял страну с 2015 года. Был первым и четвертым премьер-министром (1990–2002, 2012–2015). Возглавлял правительство после объявления независимости Намибии в 1990 году.