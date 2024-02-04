При лесных пожарах в Чили погибло 46 человек

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 46 человек погибли из-за лесных пожаров в Чили. Об этом сообщает APnews.

Президент страны Габриэль Борич в обращении к гражданам по национальному телевидению призвал к сотрудничеству со спасателями, которые ведут борьбу с распространением пожаров.

Официальные лица заявили, что было разрушено по меньшей мере 1100 домов.

Президент отметил, что «пожары быстро распространяются, и климатические условия: высокие температуры, сильные ветры и низкая влажность - затрудняют контроль над ними».

На юге страны, на этой неделе были необычно высокие температуры, полыхало 92 лесных пожара.

Самая сложная ситуация сложилась в регионе Вальпараисо, где власти призвали людей срочно покинуть дома. Глава МВД сообщила, что там пришлось эвакуировать четыре больницы и три дома престарелых, огнем были уничтожены два автовокзала.

Глава государства объявил о введении в Вальпараисо режима чрезвычайной ситуации.