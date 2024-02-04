США и Великобритания нанесли удары по Йемену

CentralAsia (CA) - Соединенные Штаты Америки и Великобритания 3 февраля нанесли удары по 10 объектам мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах»в Йемене.

Как сообщает CBSnews, в результате атаки были поражены 30 целей.

По сведениям, среди целей ударов значатся центры управления и связи, подземный арсенал, а также места базирования вооружений хуситов.

3 февраля Центральное командование ВС США сообщило об уничтожении на территории Йемена шести протикорабельных крылатых ракет хуситов.

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов, основной целью которых были подземные склады хуситов и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдение