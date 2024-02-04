В Казахстане распространяются сообщения о подготовке к массовым убийствам

CentralAsia (KZ) - Один из угрожающих постов опубликовал местный Telegram-канал, созданный 4 февраля. Об этом сообщает Tengrinews.kz

Неизвестные сообщают, что массовые убийства произойдут в нескольких лицеях, школах, а также торговых центрах Павлодара. этого года. Автор разместил несколько постов с угрозами о массовых расстрелах детей, в том числе опубликовано и фото оружия.

В департаменте полиции Павлодарской области заявили, что приступили к проверке рассылки.

« С компетентными органами проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, распространивших данную информацию. Виновные лица будут установлены и привлечены к ответственности согласно законодательству страны», - прокомментировал первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Ранее, 25 января подобные сообщения распространялись в Актобе. Неизвестный пугал терактами в школах, которые якобы должны были случиться 26 января. После данной рассылки в Актобе более 49 тыс. актюбинских школьников остались дома, а школы города были взяты под охрану полиции.

Подобные рассылки ранее появлялись в России. По данным СМИ, 21 января похожий Telegram-канал угрожал жителям Саратова, а в декабре прошлого года неизвестный угрожал тульским школьникам.

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