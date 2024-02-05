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Кыргызстан заинтересован в открытии прямого авиасообщения с Монголией

CentralAsia (MNG) -  Кыргызстан заинтересован в открытии прямого авиасообщения с Монголией, сообщил посол Кыргызстана в Монголии Айбек Артыкбаев, — передает Trend.

Он выразил этот интерес во время встречи с генеральным директором Управления гражданской авиации Монголии г-жой Мөнхтуяа Чимэддорж.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере гражданской авиации между Кыргызстаном и Монголией, изучая возможности открытия прямых авиарейсов между столицами двух стран.

Артыкбаев подчеркнул возможность привлечения монгольских авиакомпаний для облегчения прямого авиасообщения между двумя странами.

Обе стороны выразили надежду на продолжение и взаимовыгодное сотрудничество между властями гражданской авиации Кыргызстана и Монголии.

источник: middleasiannews.com

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