Монгольский акробат Лхагва-Очир удивил европейцев на горе Шамони. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Он не только циркач, но и чемпион мира по бодибилдингу.
Звезда монгольского цирка Лхагва-Очир Эрдэнэ-Очир, обладатель бронзового приза международного циркового фестиваля в Монте Карло, обладатель серебряного приза в Италии «Golden circus festival», обладатель золотого приза «Hanoi international circus festival», заслуженный работник культуры Монголии. Женат, имеет детей.
Он 2021 году стал чемпионам мира по бодибилдингу и физическим видам в категории «Senior Fitness Open».
Шамони́-Мон-Блан (Chamonix-Mont-Blanc) — город и коммуна на востоке Франции, в департаменте Верхняя Савойя (историческая область Савойя).
Расположен в Альпах, в узкой долине реки Арв (приток Роны), у подножия горы Монблан, в которой у Шамони прорыт тоннель, соединяющий Францию с Италией.
Шамони — центр популярного горнолыжного региона Шамони-Монблан.
источник: middleasiannews.com