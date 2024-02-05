Монгольский акробат Лхагва-Очир удивил европейцев на горе Шамони. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Он не только циркач, но и чемпион мира по бодибилдингу.

Звезда монгольского цирка Лхагва-Очир Эрдэнэ-Очир, обладатель бронзового приза международного циркового фестиваля в Монте Карло, обладатель серебряного приза в Италии «Golden circus festival», обладатель золотого приза «Hanoi international circus festival», заслуженный работник культуры Монголии. Женат, имеет детей.

Он 2021 году стал чемпионам мира по бодибилдингу и физическим видам в категории «Senior Fitness Open».

Шамони́-Мон-Блан (Chamonix-Mont-Blanc) — город и коммуна на востоке Франции, в департаменте Верхняя Савойя (историческая область Савойя).

Расположен в Альпах, в узкой долине реки Арв (приток Роны), у подножия горы Монблан, в которой у Шамони прорыт тоннель, соединяющий Францию с Италией.

Шамони — центр популярного горнолыжного региона Шамони-Монблан.

источник: middleasiannews.com

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