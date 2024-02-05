Монгольская дзюдоистка завоевала бронзу на турнире Большого шлема в Париже-2024

CentralAsia (MNG) - Во второй день турнира Большого шлема по дзюдо в Париже монгольская дзюдоистка завоевала бронзовую медаль.

Пятидесятый по счёту турнир Большого шлема в Париже стартовал в пятницу, второго февраля.

В весовой категории до 63 кг бронзовую медаль завоевала Ганхайч Болд.

Выступая в женской категории до 63 кг, она на групповом этапе победила Севинч Исокову из Узбекистана, Ренату Захову из Чехии и Лауру Фазлиу из Косово и вышла в четвертьфинал. Однако она проиграла Джоан Ван Лишут из Нидерландов за титул в группе.

Затем она выиграла бронзовую медаль на турнире Большого шлема, победив Мэйлин Дель Торо Карвахаля из Кубы и Кирари Ямагучи из Японии.

источник: middleasiannews.com

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