Легионер из Монголии завоевал бронзу на турнире Большого шлема в Париже-2024
CentralAsia (MNG) - Легионер из Монголии в составе команде ОАЭ Нармандах Баянмөнх боролся в весовой категории до 66 кг завоевал бронзовую медаль.
В этой весовой категории два японских спортсмена Такеоко Такаши и Маруяма Джоширо заняли первое и второе места.
Еще одно третье место досталось испанцу Гарсии Торне.
источник: middleasiannews.com
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