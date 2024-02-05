Легионер из Монголии завоевал бронзу на турнире Большого шлема в Париже-2024

CentralAsia (MNG) - Легионер из Монголии в составе команде ОАЭ Нармандах Баянмөнх боролся в весовой категории до 66 кг завоевал бронзовую медаль.

В этой весовой категории два японских спортсмена Такеоко Такаши и Маруяма Джоширо заняли первое и второе места.

Еще одно третье место досталось испанцу Гарсии Торне.

источник: middleasiannews.com

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