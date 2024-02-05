В Великобритании состоялся обмен мнениями о процессе парламентской реформы в Монголии

CentralAsia (MNG) - Генсек Великого Государственного Хурала (ВГХ) Энхбат Дамдин встретился с Председателем Всепартийной группы «Великобритания—Монголия» в парламенте Великобритании Джеймсом Грей.

В начале беседы генсек ВГХ Энхбат Дамдин подчеркнул, что данный визит является значимым событием в выводе отношений и сотрудничества между парламентскими группами наших двух стран на новый уровень. «По итогам визита мы мобилизуем все наши ресурсы для реализации обсужденных в ходе встречи вопросов. Также хочу отметить, что мы высоко ценим личный вклад Председателя Всепартийной группы «Великобритания—Монголия» в парламенте Великобритании Джеймса Грей в развитие отношений и сотрудничества между нашими странами», — добавил он.

В свою очередь, председатель общепартийной группы «Великобритания—Монголия» в британском парламенте Джеймс Грей отметил, что парламент Монголии внес изменения в Конституцию и узаконил смешанную избирательную систему, увеличив количество депутатов до 126. В этом контексте данный визит имеет большое значение, поскольку он состоится накануне формирования нового парламента, состоящего из 126 депутатов. Он также попросил уделить внимание внедрению лучших практик и методов работы британского парламента в соответствии с особенностями монгольского парламента и целями его реформирования.

В рамках рабочего визита генсек ВГХ Энхбат Дамдин встретился с Генеральным секретарем Палаты общин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Томом Голдсмитом. В начале встречи Энхбат отметил, что Соединённое Королевство Великобритании и Се́верной Ирландии, «третий сосед» Монголии и разделяющая общие ценности прав человека и демократии, была первой западной страной, признавшей Монголию и установившей дипломатические отношения 23 января 1963 года. И подчеркнул, что правительство Монголии высоко ценит вклад Великобритании в укрепление демократического управления в Монголии после 1990 года и переход к новой социально-экономической системе.

источник: middleasiannews.com

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