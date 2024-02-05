В Улан-Баторе стартовала серия культурных мероприятий, посвященных 75-летию установления дипотношений между Монголией и Китаем 

CentralAsia (MNG) - В столице Монголии в воскресенье состоялась официальная церемония открытия серии культурных мероприятий под названием «С наступающим китайским Новым годом!», посвященных празднику Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/ и 75-летию со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем.
Мероприятия проводятся совместно Министерством культуры, Министерством окружающей среды и туризма Монголии, Министерством культуры и туризма КНР, посольством Китая в Монголии и Бюро культуры и туризма города Нанкин.
На церемонии открытия посол КНР в Монголии Шэнь Миньцзюань заявила, что после пандемии китайско-монгольские отношения набирают обороты. «Главы двух государств и премьер-министры двух стран провели содержательные встречи, объем двусторонней торговли в 2023 году увеличился почти на 30 проц. в годовом исчислении до 17 млрд долларов США, достигнув рекордного уровня», — отметила она.
Серия мероприятий направлена на дальнейшее содействие развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Монголией, построению китайско-монгольского сообщества единой судьбы, укреплению дружбы между народами, углублению обменов и взаимного обучения между цивилизациями.
В рамках программы мероприятий профессиональные лыжники станцевали традиционный китайский танец дракона на горнолыжном курорте в 13 км от Улан-Батора.
Монгол, Хятадын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 75 жилийн ойд зориулсан соёлын цуврал арга хэмжээ Улаанбаатар хотноо эхэллээ— Bystander Майдар (@Tatarmai) February 5, 2024
Тус арга хэмжээний хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотоос 13 км зайд орших цанын баазад мэргэжлийн цаначид Хятадын уламжлалт луу бүжгийг бүжиглэв. pic.twitter.com/Rz9GYWfBvu
Кроме того, прошел концерт, на котором были исполнены известные китайские песни и танцы, а также показано шоу магии и фокусов.