В Улан-Баторе стартовала серия культурных мероприятий, посвященных 75-летию установления дипотношений между Монголией и Китаем

CentralAsia (MNG) - В столице Монголии в воскресенье состоялась официальная церемония открытия серии культурных мероприятий под названием «С наступающим китайским Новым годом!», посвященных празднику Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/ и 75-летию со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем.

Мероприятия проводятся совместно Министерством культуры, Министерством окружающей среды и туризма Монголии, Министерством культуры и туризма КНР, посольством Китая в Монголии и Бюро культуры и туризма города Нанкин.

На церемонии открытия посол КНР в Монголии Шэнь Миньцзюань заявила, что после пандемии китайско-монгольские отношения набирают обороты. «Главы двух государств и премьер-министры двух стран провели содержательные встречи, объем двусторонней торговли в 2023 году увеличился почти на 30 проц. в годовом исчислении до 17 млрд долларов США, достигнув рекордного уровня», — отметила она.

Серия мероприятий направлена на дальнейшее содействие развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Монголией, построению китайско-монгольского сообщества единой судьбы, укреплению дружбы между народами, углублению обменов и взаимного обучения между цивилизациями.

В рамках программы мероприятий профессиональные лыжники станцевали традиционный китайский танец дракона на горнолыжном курорте в 13 км от Улан-Батора.

Монгол, Хятадын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 75 жилийн ойд зориулсан соёлын цуврал арга хэмжээ Улаанбаатар хотноо эхэллээ



Тус арга хэмжээний хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотоос 13 км зайд орших цанын баазад мэргэжлийн цаначид Хятадын уламжлалт луу бүжгийг бүжиглэв. pic.twitter.com/Rz9GYWfBvu — Bystander Майдар (@Tatarmai) February 5, 2024

Кроме того, прошел концерт, на котором были исполнены известные китайские песни и танцы, а также показано шоу магии и фокусов.

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