Число погибших в результате лесных пожаров в Чили возросло до 99 человек

CentralAsia (CA) - Жертвами лесных пожаров в Чили стали не меньше 99 человек. Обновленную информацию привела государственная служба судебно-медицинской экспертизы в соцсети X. Ранее было известно о 64 погибших и 372 пропавших без вести.

Число жертв может возрасти, говорил ранее президент Чили Габриэль Борич. Спасатели осматривают разрушенные дома. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии в больницах.

Пожары вспыхнули в центральной части Чили 2 февраля. Наибольшей интенсивности они достигли в регионе Вальпараисо, недалеко от города Винья-дель-Мар. Без жилья остались не меньше 1,6 тыс. человек. Уничтожен ботанический сад, основанный в 1931 году. В Чили введен режим чрезвычайной ситуации в регионе Вальпараисо. Объявлен трехдневный траур с 5 февраля.