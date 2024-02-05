Зеленский впервые прокомментировал слухи об увольнении главкома ВСУ Залужного

Валерий Залужный, Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «размышляет» над заменой главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного. По его словам, он также думает о смене других руководящих лиц и не только в армии.

«Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного), это правда. Этот вопрос касается всей управленческой группы, которая ведет машину страны»,— сказал Зеленский итальянскому телеканалу Rai1. Так он ответил на вопрос о возможной отставке Залужного.

«Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении, будучи убеждены в победе, нам нельзя унывать, опускать руки, у нас должна быть правильная положительная энергия... Вот почему я говорю о перезапуске, замене. У меня на уме нечто серьезное, речь идет не об одном человеке, а о направлении руководства страны», - пояснил он.

Информация о конфликте Зеленского и Залужного распространяется в СМИ несколько месяцев. Первым поводом для таких сообщений стала статья главкома в The Economist, в которой тот назвал ситуацию на поле боя тупиковой. Президент отказывался считать ее таковой.

По данным множества украинских и западных СМИ, Зеленский на прошлой неделе встретился с Залужным, сообщил о планах уволить его с должности и предложил новый пост. Как утверждается, главком отказался от назначения на другую должность. Декабрьский опрос Киевского института социологии показал, что главкома поддерживает 88% украинцев. Рейтинг одобрения Владимира Зеленского — 62%.