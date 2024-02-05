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Токаев поговорил по телефону с Зеленским

CentralAsia (KZ) -  По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба Акорды.

Зеленский выразил признательность за предоставление гуманитарной помощи Украине по линии казахстанских общественных организаций, а также подробно проинформировал об итогах недавней встречи представителей более 80 государств по «формуле мира» в Давосе и подготовке к очередному глобальному саммиту в Швейцарии.

«Лидеры Казахстана и Украины также обсудили вопросы развития двусторонних гуманитарных и торгово-экономических связей», - сообщила пресс-служба президента Казахстана.

В своем Telegram-канале Зеленский написал, что проинформировал Токаева «о результатах работы советников безопасности по реализации Украинской формулы мира и подготовительных мероприятиях перед проведением Глобального саммита мира», а также обсудил с ним активизацию политического диалога.

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