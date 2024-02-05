Сенат США согласовал финансовую поддержку Украины и Израиля

CentralAsia (CA) - Сенат США согласовал двухпартийный законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и средства на укрепление южной границы Штатов, сообщает «Би-би-си».

Президент США Джо Байден поддержал законопроект и попросил конгресс принять его как можно скорее, однако документ, скорее всего, столкнется с серьезным сопротивлением в Палате представителей.

Общая сумма дополнительного финансирования составляет более $118 млрд. Из них $60,06 млрд предлагается направить на поддержку Украины, $14,1 млрд – на помощь Израилю, $20,23 млрд – на обеспечение безопасности границы с Мексикой, $4,83 млрд – на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе, $2,44 млрд – Центральному командованию США и $2,44 – на поддержку операций в Красном море.

Законопроект не получал согласия сенаторов с осени прошлого года, поскольку республиканцы разошлись во мнении с демократами по поводу укрепления границы с Мексикой и ужесточения иммиграционной политики. Несмотря на то что пакет уже включает в себя меры по обеспечению безопасности границ, республиканцы считают, что любая помощь Украине должна быть увязана с масштабными реформами в сфере иммиграции и пересмотра политики предоставления убежища в США. Они требовали ужесточить контроль над границей, и это было условием обсуждения любой дополнительной помощи Украине.

Сейчас же, как заявил лидер республиканцев в сенате Митч МакКоннелл, республиканцы «не смогут получить более выгодную сделку». Однако более консервативные республиканцы-оппозиционеры, которые ориентируются на позицию Дональда Трампа, могут выступить против законопроекта. Трамп неоднократно выступал против предложенного соглашения о границе и, вероятно, он хочет использовать проблему границ против Байдена на президентских выборах.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что в нынешнем виде у законопроекта шансов в палате нет.