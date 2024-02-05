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Билли Айлиш, Майли Сайрус и Тейлор Свифт. Объявлены победители премии «Грэмми-2024»

CentralAsia (CA) -  В Лос-Анджелесе состоялась 66-я церемония награждения музыкальной премии «Грэмми».

Лауреаты «Грэмми-2024»:

  • Песня года: Билли Айлиш, «What Was I Made For» (саундтрек к фильму «Барби»);
  • Запись года: Майли Сайрус, «Flowers»;
  • Альбом года: Тэйлор Свифт, «Midnights»;
  • Лучший рэп-альбом: Киллер Майк, «Michael»;
  • Лучшее рэп-исполнение: Киллер Майк & Андре 3000, «Scientists & Engineers»;
  • Лучший новый исполнитель: Виктория Моне;
  • Лучшее сольное поп-исполнение: Майли Сайрус, «Flowers»;
  • Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой: SZA & Фиби Бриджерс, «Ghost in the Machine»;
  • Лучший вокальный поп-альбом: Тэйлор Свифт, «Midnights»;
  • Лучшее рок-исполнение: Boygenius, «Not Strong Enough»;
  • Лучший рок-альбом: Paramore, «This Is Why»;
  • Лучший альтернативный альбом: Boygenius, «The Record»;
  • Лучшее R&B-исполнение: Коко Джонс – «ICU»;
  • Лучший R&B-альбом: Виктория Моне, «Jaguar II»;
  • Лучший саундтрек: Людвиг Йоранссон, «Оппенгеймер»;
  • Лучшее музыкальное видео: The Beatles, «I’m Only Sleeping»;
  • Лучшая танцевальная поп-запись: Кайли Миноуг, «Padam Padam»;
  • Лучший альбом-компиляция к фильму: «Барби»;
  • Лучший музыкальный фильм: Бретт Морген, «Moonage Daydream»;
  • Лучшая R&B-песня: Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Солана Роу & Леон Томас, «Snooze»;
  • Лучшее исполнение мелодичного рэпа: Lil Durk и Джей Коул, «All My Life».
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