Билли Айлиш, Майли Сайрус и Тейлор Свифт. Объявлены победители премии «Грэмми-2024»
- Азия и мир, общество
- 12:11, 05 февраля 2024
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CentralAsia (CA) - В Лос-Анджелесе состоялась 66-я церемония награждения музыкальной премии «Грэмми».
Лауреаты «Грэмми-2024»:
- Песня года: Билли Айлиш, «What Was I Made For» (саундтрек к фильму «Барби»);
- Запись года: Майли Сайрус, «Flowers»;
- Альбом года: Тэйлор Свифт, «Midnights»;
- Лучший рэп-альбом: Киллер Майк, «Michael»;
- Лучшее рэп-исполнение: Киллер Майк & Андре 3000, «Scientists & Engineers»;
- Лучший новый исполнитель: Виктория Моне;
- Лучшее сольное поп-исполнение: Майли Сайрус, «Flowers»;
- Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой: SZA & Фиби Бриджерс, «Ghost in the Machine»;
- Лучший вокальный поп-альбом: Тэйлор Свифт, «Midnights»;
- Лучшее рок-исполнение: Boygenius, «Not Strong Enough»;
- Лучший рок-альбом: Paramore, «This Is Why»;
- Лучший альтернативный альбом: Boygenius, «The Record»;
- Лучшее R&B-исполнение: Коко Джонс – «ICU»;
- Лучший R&B-альбом: Виктория Моне, «Jaguar II»;
- Лучший саундтрек: Людвиг Йоранссон, «Оппенгеймер»;
- Лучшее музыкальное видео: The Beatles, «I’m Only Sleeping»;
- Лучшая танцевальная поп-запись: Кайли Миноуг, «Padam Padam»;
- Лучший альбом-компиляция к фильму: «Барби»;
- Лучший музыкальный фильм: Бретт Морген, «Moonage Daydream»;
- Лучшая R&B-песня: Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Солана Роу & Леон Томас, «Snooze»;
- Лучшее исполнение мелодичного рэпа: Lil Durk и Джей Коул, «All My Life».
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