Монголия закроет с 10 по 12 февраля все погранпереходы

CentralAsia (MNG) - Все пограничные переходы Монголии, кроме крупнейших автомобильных и железнодорожного КПП на границе с Россией, будут закрыты с 10 по 12 февраля — первые три дня празднования Нового года по лунному календарю. Об этом сообщает ИА News.mn.

По данным информационного агентства News.mn, все погранпереходы Монголии на границе с Китаем будут закрыты на время новогодних праздников по лунному календарю. Только три пункта пропуска на границе с Россией будут работать в штатном режиме. Это крупнейшие автомобильные пункты пропуска «Алтан-Булаг-Кяхта» и «Эрээннцав-Соловьевск», а также железнодорожный переезд «Сухбаатар-Наушки».

По его информации представители погранслужб двух стран заранее согласовали закрытие на три дня остальных КПП на границе с российскими республиками Тува и Алтай. Все аэропорты, в том числе столичный аэропорт Чингисхан, продолжат работу по международному расписанию.

Всего в Монголии 39 погранпереходов, из них 27 автомобильных, шесть железнодорожных и шесть воздушных пунктов пропуска. На границе с РФ протяженностью 3,5 тыс. км находится 16 погранпереходов, из них функционируют 10, из которых восемь автомобильных и два железнодорожных. Они расположены на территории республик Алтай, Бурятия, Тува и Забайкальского края.

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