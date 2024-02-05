Кыргызстан и Таджикистан согласовали 196 км линии госграницы, завершено описание 90%, - Эмомали Рахмон

Министр Жээнбек Кулубаев и президент Эмомали Рахмон

CentralAsia (KG) - Кыргызстан и Таджикистан за прошедшие четыре месяца согласовали проектное и рабочее описание порядка 196 км линии госграницы и к настоящему времени завершено описание почти 90% её прохождения. Об этом сообщается на сайте президента Таджикистана.

Президент Эмомали Рахмон 5 февраля встретился с главой МИД Кыргызстана Жеенбеком Кулубаевым.

«В центре внимания находились вопросы реализации достигнутых между главами двух государств договорённостей о продвижении двусторонних переговоров по определению линии таджикско-кыргызской государственной границы и достигнутые в последнее время результаты в данном направлении», - говорится в сообщении.

Рахмон подчеркнул важность продолжения в этом русле работ по комплексному решению вопросов, связанных с границей.

В ходе беседы обсуждался комплекс вопросов кыргызско-таджикских взаимоотношений и перспективы их развития.

Рахмон отметил важность более активного развития политического диалога и укрепления атмосферы доверия в отношениях двух стран, основанных на многовековых узах дружбы и принципах добрососедства.

Также были рассмотрены вопросы совместного использования водных ресурсов трансграничных рек, расширения торгово–экономических, парламентских и других связей между двумя странами. В ходе встречи также были затронуты отдельные темы регионального и международного характера.

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