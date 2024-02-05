Кыргызстан и Таджикистан согласовали 3,71 км госграницы
- Таджикистан, политика
- 12:45, 05 февраля 2024
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CentralAsia (TJ) - В Баткене с 30 января по 5 февраля прошла очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.
Как сообщает НИАТ «Ховар», топографические рабочие группы согласовали 3,71 км кыргызско-таджикской границы.
По итогам встречи подписан соответствующий протокол.
Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Таджикистана.
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