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Зеленский высказался о ситуации на фронте

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик из-за задержек с поставками военной техники. Об этом он сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai1.

По словам президента, «что касается войны на земле, то здесь патовая ситуация, это факт», потому что «были задержки с техникой, а задержки означают ошибки».

«Мы воюем против террористов, которые имеют одну из крупнейших армий в мире, боеприпасов не хватает, но нужны современные технические средства», - сказал президент.

При этом он отметил, что военно-морская операция «принесла положительные результаты».

«Россия потеряла много кораблей, а в Черном море нам удалось построить зерновой коридор, так что эта прагматическая часть операции с влиянием на экономику была проведена положительно», - подчеркнул президент.

Он также заявил, что российская армия не способна значительно продвинуться вперед, ее удалось остановить.

«За два года важно, что нам удалось защитить наше государство. Около 26% территории страны все еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не способна значительно продвинуться вперед. Мы их остановили», - сказал Зеленский.

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