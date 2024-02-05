Бывшего премьера Пакистана Имрана Хана и его жену приговорили к семи годам тюрьмы за скорую свадьбу после развода

Имран Хан с женой Бушру Биби

CentralAsia (CA) - Суд в пакистанском городе Равалпинди приговорил бывшего премьер-министра страны Имрана Хана и его жену Бушру Биби к семи годам лишения свободы за скорую свадьбу после развода. Для бывшего чиновника это третий приговор, вынесенный в течение недели, сообщает Deutsche Welle.

Инстанция постановила, что Хан и Биби нарушили установленный в Коране «иддат» (обязательный период безбрачия после развода, в рамках которого женщина не может выйти замуж).

Биби развелась в ноябре 2017 года и должна была выждать три месяца. Несмотря на это, она вышла замуж за Хана в феврале 2018 года.

Хан попросил муллу провести свадьбу ещё раз уже в феврале, когда прошло три месяца после развода. Однако это не помогло ему доказать невиновность в суде.

Имран Хан был премьер-министром Пакистана с 2018 по 2022 год. С должности его сняли депутаты парламента, вынеся вотум недоверия. С тех пор против бывшего премьера возбудили более 50 уголовных дел, в том числе – дело о терроризме. Ранее его уже приговорили к трём годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег, к 10 годам за разглашение гостайны и к 14 годам вместе с женой по делу о коррупции.