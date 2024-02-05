В России разбился вертолет МЧС Ми-8

CentralAsia (CA) - В Карелии во время полета над Онежским озером потерпел крушение вертолет Ми-8 МЧС России. Связь с вертолетом пропала 4 февраля во время тренировочного полета, сообщает «Интерфакс». Позднее обломки Ми-8 были обнаружены в озере в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров.

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал фото с места крушения вертолета и сообщил, что на борту находились сотрудники авиационного центра Санкт-Петербурга — Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида. Информации о судьбе экипажа на момент публикации новости не было.

По факту крушения Ми-8 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.