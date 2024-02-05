Осадки сохранятся в Казахстане в ближайшие три дня

CentralAsia (KZ) - 6-8 февраля большая часть Казахстана будет находиться под влиянием глубокого северо-западного циклона, который вызовет обильные осадки, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, в северных регионах ожидается преимущественно снег, в южных – дождь и мокрый снег. Также по республике прогнозируются усиление ветра с метелью, гололед и туман.

Резких изменений температурного фона не ожидается.

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