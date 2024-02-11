Легкий COVID-19 повышает вероятность бессонницы у людей с тревогой или депрессией, - ученые

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CentralAsia (CA) - Бессонница является распространенным симптомом во время COVID-19 и в период восстановления.

Группа учёных под руководством доктора Гуонга Т.Х. Гоанга из Университета Феника во Вьетнаме обнаружила, что легкое течение инфекции также может влиять на качество сна. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Frontiers in Public Health, пишет MedicalXpress.

Ученые использовали медицинские данные пациентов Вьетнама. Они проанализировали записи 1056 человек от 18 лет, у которых был диагностирован COVID-19. Они отфильтровали тех, кого не госпитализировали за последние 6 месяцев.

Ученые разослали этим людям опрос, в котором пациенты должны отметить возраст, пол и хронические заболевания, а также о длительности и тяжести инфекции COVID-19. Респонденты также должны определить симптомы тревоги, стресса и депрессии.

Чтобы исследовать уровень бессонницы, пациентов попросили сравнить, как долго и насколько хорошо они спали, легко ли было заснуть за последние две недели по сравнению с тем, что было до заражения COVID-19.

76,1% участников сообщили, что чувствовали бессонницу, 22,8% этих людей сообщили о тяжелой бессоннице.

Треть респондентов отметили, что им было труднее засыпать, они спали хуже и меньше времени.

Ученые не заметили прямой зависимости между тяжестью болезни и тяжестью бессонницы. Хотя пациенты с бессимптомным COVID-19 имели более низкий индекс бессонницы, разница не была статистически значимой.

Самые высокие показатели бессонницы были у двух групп – у людей с хроническими заболеваниями и пациентов с симптомами депрессии или тревоги.

Однако депрессия, тревога или хронические болезни не полностью независимы друг от друга, ведь бессонница может ухудшить психическое и физическое здоровье.

Ученые отметили, что уровень бессонницы, о котором сообщают пациенты с более легким течением COVID-19, выше даже чем у госпитализированных пациентов с этой инфекцией.

Поэтому ученые подчеркнули, что стоит подходить к проблеме комплексно, учитывая все факторы, вызывающие бессонницу.