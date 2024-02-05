Правительство Казахстана ушло в отставку
здание правительства РК
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство Казахстана в отставку, сообщается на сайте Акорды.
«В соответствии со статьей 70 Конституции РК постановляю: принять отставку правительства», – говорится в указе главы государства.
Исполнение обязанностей премьер-министра РК временно возложено на Романа Скляра, отмечается в указе.
«Членам правительства РК продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава», – постановил президент.
Указ вводится в действие со дня подписания.
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